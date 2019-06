Bierleins erster Auftritt in Brüssel: "Ich bin eine glühende Europäerin"

Der erste Brüssel-Auftritt der neuen österreichischen Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein war mit großer Neugierde erwartet worden. Aufgenommen wurde die Übergangskanzlerin am Donnerstag in Europas Hauptstadt dann so, als gehörte sie schon länger dem Kreis der Staats- und Regierungschefs an: Vor dem EU-Gipfel hatte sie mit Ratspräsident Donald Tusk telefoniert, hatte Parlamentspräsident Antonio Tajani und Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker getroffen. Auch mit Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel gab es ein Gespräch.

"Ich bin eine glühende Europäerin." Mit diesen Worten stellte sich Bierlein den Diplomaten und Beamten in der österreichischen Vertretung in Brüssel vor. An ihrer Seite: Außenminister Alexander Schallenberg, ein erfahrener EU-Diplomat. In den Gipfelberatungen war die Kanzlerin dann wie die anderen 27 Staatsspitzen auf sich allein gestellt. Diplomaten und Mitarbeiter sind nicht zugelassen, die Handys blockiert. Nichts soll nach draußen dringen, schon gar nicht in der heiklen Frage, wer Juncker als Kommissionschef nachfolgen soll. Die ist seit drei Wochen heiß umstritten. Österreich hatte sich unter Regierungschef Sebastian Kurz (VP) für den Spitzenkandidaten der stärksten Gruppierung, der Europäischen Volkspartei, starkgemacht: den CSU-Politiker und Fraktionschef der Christdemokraten, Manfred Weber. Unter Bierlein hat Österreich eine differenziertere Haltung. Sie werde jene Persönlichkeit unterstützen, für die sich eine Mehrheit abzeichne, sagte die Kanzlerin.

Die Chancen, eine solche Mehrheit zu bekommen, standen für Weber bereits kurz nach der EU-Wahl nicht zum Besten. Er verfügt zwar noch über Merkels Unterstützung. Offen gegen ihn aber sprechen sich der französische Präsident Emmanuel Macron und die Liberalen aus. Macron hält Regierungserfahrung für eine Voraussetzung für den Job, die Weber nicht vorweisen kann.

Am Gipfeltag folgte der nächste Dämpfer für Weber: Die europäischen Sozialdemokraten schlugen vor, den Kommissionspräsidenten über ein Votum im EU-Parlament zu bestimmen. Wer die meisten Stimmen im proeuropäischen Lager (EVP, Sozialdemokraten, Liberale und Grüne) erhalte, mache das Rennen. Damit wäre klar: Der sozialdemokratische Kandidat, der bisherige Kommissions-Vizechef Frans Timmermans, darf auf mehr Zuspruch unter den Pro-Europäern zählen als Weber. Freilich werden sich die Staats- und Regierungschefs das Nominierungsrecht für den Kommissionspräsidenten nicht nehmen lassen. Sie schlagen diesen vor, das Parlament muss zustimmen. Neben Weber und Timmermans erhebt auch noch Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager von den Liberalen Anspruch auf den Chefposten.

Keine Klimaneutralität bis 2050

Eine Einigung auf die EU-Klimaneutralität bis 2050 ist am Widerstand von Polen, Ungarn, Tschechien und Estland gescheitert. Diese Länder stimmten der Zielvereinbarung, wonach die Union bis 2050 treibhausgasneutral werden soll, nicht zu.

Russland-Sanktionen verlängert

In einem anderen Punkt gab es eine Einigung: Die Wirtschaftssanktionen der EU gegen Russland werden wegen des anhaltenden Ukraine-Konflikts verlängert.

Poker um die Topjobs in der EU

Bei der Besetzung der Topjobs in der EU gilt es, einen Ausgleich zu finden zwischen Frauen und Männern, Norden und Süden, kleinen und großen Staaten sowie Rat und Parlament. Diese Ansprüche sollen sich im Personalpaket spiegeln.

Neben der Nachfolge für Kommissionschef Juncker wird jene für Parlamentspräsident Tajani, Ratspräsident Tusk, Außenbeauftragte Mogherini und EZB-Chef Draghi gesucht.

Deutschlands Kanzlerin Merkel stimmte vorsorglich darauf ein: „Wir haben noch ein paar Tage Zeit.“ Genau genommen bis zum 2. Juli. An diesem Tag konstituiert sich das neu gewählte Europäische Parlament. Bis dahin soll das Paket stehen. Die Staatenlenker werden wohl zuvor noch einen Gipfel abhalten müssen.