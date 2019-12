Ausgetretene FPÖ-Mandatare gründen "Die Allianz für Österreich"

Das kündigte das Trio, das künftig unter dem Namen "Die Allianz für Österreich" auftritt, am Donnerstagvormittag in einer Pressekonferenz an.

Die drei Abgeordneten waren zuvor aus der Wiener Partei und dem Rathausklub ausgetreten. Für Erreichung der Klubstärke braucht es in der Bundeshauptstadt drei Abgeordnete.

Livestream: Zur "aktuellen politischen Situation" nehmen Karl Baron und PR-Berater Gernot Rumpold um 10:30 Uhr in einer Pressekonferenz Stellung. Wir übertragen live:

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Straches Rückzug Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.