US-Präsidentschaftsbewerber Sestak zog Kandidatur zurück

Bei der Verkündung seines Ausstiegs aus dem Rennen per Twitter am Sonntag forderte der frühere Marinesoldat einen "moralischen Kompass für unser großes Staatsschiff". Es sei am künftigen US-Präsidenten, dem "Kapitän des Staates", die USA voranzubringen.

Sestaks Wahlkampagne hatte wenig Unterstützung erzielt. Einer aktuellen Befragung der Universität Quinnipiac zufolge liegt der ehemalige Vize-Präsident Joe Biden im Rennen um die demokratische Präsidentschaftskandidatur weiter vorn. Auf Platz zwei aufgerückt ist demnach inzwischen der Mitte-Links-Bürgermeister der Stadt South Bend im US-Bundesstaat Indiana, Pete Buttigieg. Ihm dicht auf den Fersen liegen die Senatoren Elizabeth Warren und Bernie Sanders.

In einer Analyse mehrerer landesweiter Umfragen der Website RealClearPolitics liegt Buttigieg hingegen auf dem vierten Platz hinter Biden, Sanders und Warren.