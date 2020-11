Ungarn und Polen blockieren EU-Haushalt

Die amtierende deutsche EU-Ratspräsidentschaft teilte am Montag mit, die EU-Botschafter beider Länder hätten einen Beschluss blockiert. Für die Verabschiedung der Finanzplanung ist ein einstimmiges Votum der 27 EU-Staaten erforderlich.

Streitpunkt Rechtsstaatlichkeit

Polen und Ungarn wehren sich dagegen, dass die Auszahlung von EU-Mitteln künftig an die Einhaltung rechtsstaatlicher Prinzipien geknüpft werden soll. In beiden Ländern gibt es Kritik am Umgang der Regierungen mit der Justiz, den Medien und teils auch der Wissenschaft.

Für den Beschluss des sogenannten Rechtsstaatlichkeitsmechanismus ist jedoch nur die Zustimmung einer qualifizierten Mehrheit der EU-Länder notwendig. Diese wurde laut einem Tweet der deutschen EU-Ratspräsidentschaft am Montag erreicht.

Auch hinsichtlich der Grundzüge des nächsten mehrjährigen Finanzrahmens der EU seien sich die EU-Länder einig gewesen, hieß es. In Bezug auf den Eigenmittelbeschluss sei jedoch aufgrund von Vorbehalten zweier EU-Länder nicht die notwendige Einstimmigkeit für die Einleitung des schriftlichen Verfahrens erreicht worden.

Kurz fordert Einhaltung rechtsstaatlicher Grundsätze

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat die Einhaltung rechtsstaatlicher Grundsätze in Europa gefordert. "Da sollten wir sehr klar bleiben. Jetzt wird Steuergeld in einem noch nie da gewesenen Ausmaß in Anspruch genommen, da sollten wir genau hinschauen, dass unsere Werte eingehalten werden", sagte Kurz am Montag in einem virtuellen Auftritt beim Wirtschaftstag des Wirtschaftsrates der CDU.

"Unverantwortlich und inakzeptabel"

Europaabgeordnete haben mit Empörung auf die Blockade des 1,8 Billionen schweren Finanzpakets durch Polen und Ungarn reagiert. "Das Veto aus Ungarn und Polen ist unverantwortlich", sagte ÖVP-Delegationsleiterin Angelika Winzig am Montag. Die Rechtsstaatlichkeit sei "eine wesentliche Grundlage der Europäischen Union und nicht verhandelbar. Wer die europäischen Grundwerte einhält, braucht nichts zu befürchten", so die Oberösterreicherin.

Für die NEOS-Europaabgeordnete Claudia Gamon ist die Entscheidung Ungarns und Polens eine beispiellose Verantwortungslosigkeit: "Die Entscheidung der beiden Länder, mit ihrem Veto das EU-Budget zu blockieren, ist völlig inakzeptabel. Der Rechtsstaatlichkeitsmechanismus, der letzte Woche finalisiert worden ist, und damit der Schutz der europäischen Grundwerte, ist und bleibt nicht verhandelbar." Auch das Veto der beiden Länder werde daran nichts ändern. "Die EU darf sich von Ungarn und Polen nicht in Geiselhaft nehmen lassen", forderte Gamon.

Zuvor hatte bereits SPÖ-EU-Delegationsleiter Andreas Schieder kritisiert, Polen und Ungarn stürzten die EU am Höhepunkt einer nie da gewesenen Gesundheits- und Wirtschaftskrise auch noch in eine politische Krise. "Milliardeninvestments in europäische Gesundheitssysteme und Arbeitsplätze" würden riskiert und "die Zukunft von Millionen BürgerInnen" gefährdet. Die EU sei "nicht der Bankomat, um autoritäre Machtfantasien zu finanzieren", sagte auch Schieder.

Monika Vana, Delegationsleiterin der österreichischen Grünen im EU-Parlament, zeigte sich im Vorfeld empört über ein drohendes Veto Ungarns. "(Ungarns Ministerpräsident, Anm.) Viktor Orbán setzt sich mit seinem angekündigten Veto über die Entscheidungswege in der EU hinweg." Den Ratsbeschluss habe Orbán im Juli mitgetragen.