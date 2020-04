Trumps wirre Ideen gegen das Virus

Der US-Präsident hat mit seinen ungewöhnlichen Ideen schon öfter aufhorchen lassen. Doch mit seinen jüngsten Vorschlägen zur Therapie gegen das Coronavirus schockiert Donald Trump nicht nur Mediziner. So ermunterte er Forscher unter anderem dazu, Möglichkeiten zu prüfen, Menschen direkt Desinfektionsmittel zu spritzen. "Das wäre interessant", sagte der US-Präsident vor Journalisten. Er glaubt offenbar ernsthaft daran, mit Desinfektionsmittel den Körper auch innerlich reinigen zu können.

Außerdem sinnierte der mächtigste Mann der Welt über Optionen, ultraviolettes Licht "in den Körper" zu bringen, um Corona-Infektionen zu behandeln. Trump nahm mit seinen Vorschlägen Bezug auf einen Regierungsexperten. Dieser hatte zuvor erklärt, dass Bleich- und Desinfektionsmittel das Virus Sars-CoV-2 auf metallischen Flächen rasch abtöten. Grund genug also für den US-Präsidenten, auch auf eine innere Wirkung im Menschen zu setzen. So riet er den US-Bürgern zudem, die Sonne zu genießen. "Und wenn das eine Wirkung hat, ist das toll."

Wird die US-Wahl verschoben?

Die Reaktionen auf diese wirren Behandlungsmaßnahmen ließen nicht lange auf sich warten. Wissenschafter zeigten sich regelrecht schockiert und warnten eindringlich vor tödlichen Selbstversuchen. Die Demokraten wiederum übten sich in Spott: Trumps voraussichtlicher Herausforderer bei der Präsidentschaftswahl, der Demokrat Joe Biden, etwa schrieb auf Twitter: Trump solle sich lieber um mehr Corona-Tests und Schutzausrüstung für tatsächliche Mitarbeiter aus dem Gesundheitssystem kümmern.

Biden befürchtet nun eine Verschiebung der US-Wahl durch den Präsidenten wegen der Covid-19-Krise. "Er wird irgendwie versuchen, die Wahl nach hinten zu verschieben, er wird irgendeine Begründung finden, warum sie nicht abgehalten werden kann", sagte Biden. Denn Trump glaube offenbar, dass er nur durch einen späteren als den für November angesetzten Termin der Präsidentschaftswahl wiedergewählt werden könne. Trump selbst blieb vorerst vage: "Ich kann nicht sagen, was mit der Wahl passiert."

Mehr als 870.000 Infizierte

Die USA sind das am schwersten von der Pandemie betroffene Land der Welt. Mehr als 870.000 Menschen wurden offiziellen Angaben zufolge positiv auf das Coronavirus getestet, mehr als 50.000 sind gestorben. Auch auf die US-Wirtschaft hat die Pandemie dramatische Auswirkungen: Innerhalb von fünf Wochen verloren 26,4 Millionen Menschen ihren Job.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Donald Trump

Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.