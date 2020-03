Schäfchen ins Trockene gebracht, Warnungen ignoriert

Richard Burr ist ein mächtiger Mann. Der Vorsitzende des Geheimdienstausschusses im US-Senat gehört zu den Insidern, die täglich über die größten Bedrohungen des Landes informiert werden. Mitte Februar verkaufte er laut "Center for Responsive Politics" Aktien im Wert von 1,72 Millionen Dollar. Darunter vor allem Unternehmen, die nun durch die Corona-Krise massive Probleme bekommen haben.

Neben Burr stehen auch die republikanischen Senatoren Kelly Loeffler aus Georgia, James M. Inhofe aus Oklahoma sowie die ranghöchste Demokratin im Geheimdienstausschuss, Dianne Feinstein, in Verdacht, Insider-Informationen benutzt zu haben, um rechtzeitig vor dem Absturz der Börsen ihre Wertpapiere zu verkaufen.

Eine Recherche der Tageszeitung "New York Times" zieht auch die Behauptung von US-Präsident Donald Trump in Zweifel, der am Mittwoch zu dem rasanten Anstieg der Infektionen meinte, "niemand hätte solche Zahlen für möglich gehalten". Tatsächlich führte seine eigene Regierung 2019 eine Übung mit dem Codenamen "Crimson Contagion" durch.

Mangels klarer Zuständigkeiten, ungenügender Koordination zwischen Bundes-, Gliedstaaten- und Lokalregierungen und wegen fehlender Schutzausrüstung und Beatmungsgeräte infizierte sich in der Übung ein Drittel der US-Bevölkerung an einem gefährlichen Grippevirus. Die ernüchternde Bilanz der Übung: sieben Millionen Menschen in Krankenhäusern, mehr als eine halbe Million kam ums Leben.

Die Empfehlungen des "nicht zur Veröffentlichung bestimmten" Berichts wurden von Trump ebenso ignoriert wie jene der Ebola-Arbeitsgruppe, die Barack Obama 2014 eingesetzt hatte. Daraus hervorgegangen war ein neues Direktorat im Nationalen Sicherheitsrat des Weißen Hauses, das frühzeitig Alarm schlagen und die Abwehr einer Pandemie koordinieren sollte. Trump schaffte es 2018 ab.

Weniger Geld für Gesundheitsamt

Statt Konsequenzen aus "Crimson Contagion" oder der Ebola-Krise zu ziehen und mehr Schutzmasken und Beatmungsgeräte zu beschaffen, setzte der Präsident einen anderen Schwerpunkt: Drei Wochen nach dem ersten Coronafall in den USA legte das Weiße Haus am 10. Februar einen Budgetentwurf vor. Darin kürzte Trump den Haushalt der Gesundheitsbehörde CDC um neun Prozent.

Artikel von Thomas Spang