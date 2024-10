Russland verbietet Werbung für Leben ohne Kind

Wer sich in Russland offen für Kinderlosigkeit einsetzt, dem drohen künftig hohe Geldstrafen zwischen 400.000 Rubel (rund 3800 Euro) für einfache Bürger und fünf Millionen Rubel (47.619 Euro) für juristische Personen, heißt es in einem in der ersten von drei Lesungen angenommenen Gesetz der Staatsduma in Moskau.

Russlands Machtapparat kämpft seit Jahren ohne durchschlagenden Erfolg gegen sinkende Geburtenraten. Putin gab zuletzt als Ziel aus, dass russische Familien drei oder mehr Kinder haben sollten und dies Standard sein sollte. Er selbst hat nach offiziellen Angaben zwei Töchter.

Nach Angaben der Statistikbehörde Rosstat brachte eine Frau 2023 im Durchschnitt 1,41 Kinder zur Welt. In Österreich liegt die sogenannte Fertilitätsrate bei 1,31. Eine besonders niedrige Rate hat Südkorea, wo eine Frau durchschnittlich 0,72 Kinder bekommt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper