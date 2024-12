Weihnachten in Aleppo: Zurück zu einem kleinen Stück Normalität

Die Zwei-Millionen-Einwohner-Stadt im Norden Syriens hat eine lange christliche Tradition: Bis zum Beginn des Bürgerkriegs 2011 lebten rund 200.000 Christen in Aleppo. Viele ergriffen schon vor Jahren die Flucht. Mittlerweile sind es nur noch 30.000 Christen, die in Aleppo leben.

Und auch unter ihnen machte sich am 1. Dezember Unruhe breit, als Rebellentruppen unter der Führung der islamistischen HTS-Miliz in die Stadt einmarschierten.

Die Angst habe sich inzwischen gelegt, berichtet Ephraim Maalouli, der griechisch-orthodoxe Bischof von Aleppo. Die letzten Tage seien schwierig gewesen, da viele Einwohner Aleppos aus Angst vor den Rebellen in aller Eile geflohen seien. "Wir waren auch besorgt und unsicher, was mit uns Christen passieren würde."

Den Christen sei aber versichert worden, dass ihnen nichts zustoßen werde – und das sei bisher auch der Fall, sagt Maalouli. Mittlerweile würden die Geflüchteten wieder in die Stadt zurückkehren.

Kein "Weihnachtsverbot"

Schon zuvor hatte Hanna Jallouf, der katholische Bischof von Aleppo, Meldungen dementiert, wonach die HTS verboten habe, Weihnachten zu feiern. "Sie haben uns auch nicht aufgefordert, unsere religiösen Zeichen zu entfernen", sagte Jallouf.

Aleppo hat in den vergangenen Tagen ein kleines Stück Normalität wiedergewonnen – soweit man nach fast 14 Jahren Bürgerkrieg von Normalität sprechen kann. Innerhalb der Stadt gibt es uneingeschränkte Bewegungsfreiheit.

Arbeitertrupps hatten in Aleppo unmittelbar nach dem Abzug von Assads Truppen die Trümmer der Kämpfe beseitigt und damit begonnen, die Strom- und Wasserversorgung sowie das Mobilfunknetz wiederherzustellen.

Der nach Aleppo zurückgekehrte Journalist Walid Othman berichtet, dass es anfangs in der Stadt keine Internetverbindungen gegeben habe. Die HTS-Rebellen hätten die Lage rasch verbessert.

Die Probleme der Bevölkerung sind damit aber längst noch nicht behoben. "Ja, wir haben Wasser und Strom", sagt Nouri Shamani, 52 Jahre alt und dreifache Mutter. "Aber wir haben kein Einkommen mehr, weil so viele junge Leute arbeitslos sind."

Das drängendste Problem in Aleppo sei aktuell der Mangel an Bargeld, berichtet auch Bischof Maalouli. "Es gibt Waren und Lebensmittel, aber den Menschen fehlt das Geld." Alle Banken hätten ihren Betrieb eingestellt und die Angestellten bekämen keine Gehälter mehr.

Ausländische Devisen sind gefragt – das treibt die Wechselkurse in der Stadt in die Höhe. Mittlerweile kostet ein US-Dollar in Aleppo 27.000 syrische Pfund. In Damaskus liegt der Kurs bei 15.000 Pfund.

