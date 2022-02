Putin warnt: "Der Westen ignoriert unsere Interessen"

Kremlchef Wladimir Putin äußerte sich gestern erstmals offiziell zur Eskalation der Ukraine-Krise. Neu waren seine Warnungen allerdings nicht: Er warf dem Westen erneut vor, Russlands Sicherheitsinteressen zu ignorieren. Zugleich beklagte der russische Präsident, dass der Westen keine Rücksicht auf das Prinzip der "Unteilbarkeit der Sicherheit" in Europa nehme.

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow musste indes sämtliche Meldungen dementieren: "Da ist etwas durcheinandergeraten", sagte er. Russland habe bisher noch keine offizielle Reaktion zur US-Antwort auf die Moskauer Forderungen nach Sicherheitsgarantien in Europa abgegeben. Der russische Brief an die US-Seite werde erst vorbereitet.

Zuvor hatte das US-Außenministerium bereits den Eingang des russischen Schreibens bestätigt, jedoch keine Angaben zum Inhalt gemacht. "Es wäre unproduktiv, in der Öffentlichkeit zu verhandeln", hieß es aus Washington. Wie sich dann später herausstellte, war dieser angebliche Brief nur eine allgemeine Botschaft von Außenminister Lawrow über das "Prinzip der Unteilbarkeit der Sicherheit".

Offenbar will der Kreml noch die weiteren diplomatischen Bemühungen abwarten. Die Vermittlungsversuche laufen auf Hochtouren: Gestern war der ungarische Regierungschef Viktor Orban in Moskau. Es war das erste persönliche Treffen des russischen Staatsoberhaupts mit dem Regierungschef eines NATO-Mitgliedstaats seit der Eskalation zwischen Russland und dem Westen im Ukraine-Konflikt. "Wir sind bereit, eine vernünftige Einigung zu erzielen", sagte Orban und fügte hinzu, dass "kein europäischer Führer Krieg will". Orban war aber vor allem bemüht, mitten in seinem eigenen Wahlkampf mit Putins Hilfe bei den Energiepreisen zu punkten.

Von wenig durchschlagendem Erfolg war auch ein Telefonat zwischen dem russischen Außenminister Sergej Lawrow und seinem US-Kollegen Tony Blinken begleitet.

Putin und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron loteten indes die Möglichkeit eines persönlichen Treffens aus. Die beiden pflegen in dem Konflikt enge Kontakte, Frankreich hat auch die EU-Ratspräsidentschaft inne.

Europa hinter der Ukraine

Europa stellte sich einmal mehr auf die Seite Kiews. Die EU-Kommission beschloss gestern ein weiteres 1,2-Milliarden-Euro-Unterstützungspaket. Auch Polens Ministerpräsident Morawiecki und der britische Premier Johnson demonstrierten in Kiew ihre Unterstützung.

Doch die Kriegsangst wächst: Nach Angaben der US-Regierung hat Russland seine Truppen an der Grenze zur Ukraine verstärkt. "Weitere russische Bodentruppen sind in Belarus und an der Grenze zur Ukraine aufmarschiert", sagte Pentagon-Sprecher John Kirby.