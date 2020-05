Obama: "Trumps Krisenmanagement ist eine absolut chaotische Katastrophe"

An seinem Nachfolger und an dessen Art, mit der Corona-Pandemie umzugehen, lässt der ehemalige US-Präsident Barack Obama kein gutes Haar. Das geht aus einem Audiomitschnitt eines Gespräches mit seinen früheren Mitarbeitern hervor. Obama sagte demzufolge, Donald Trumps Krisenmanagement sei "eine absolut chaotische Katastrophe". In den unangemessenen Reaktionen von Präsident Trump würde sich dessen Denkweise spiegeln, so Obama. Diese beschreibt er mit "Was ist für mich drin" und "Zum Teufel mit allen anderen". Egoismus und Feinddenken seien zu einem "stärkeren Impuls im amerikanischen Leben geworden", zeigte sich Obama besorgt.

Er rief seine ehemaligen Mitarbeiter dazu auf, den designierten Gegenkandidaten im Präsidentschaftsrennen gegen Trump, Joe Biden, zu unterstützen. Die Wahl findet Anfang November statt. "Ich hoffe, dass ihr alle die gleiche Dringlichkeit empfindet wie ich", sagte Obama.

Das Weiße Haus betonte in einer ersten Reaktion, man habe rasch auf die Pandemie reagiert und so Leben gerettet. Kritik am Vorgehen Trumps gibt es seit dem Auftauchen der ersten Fälle in den USA. Der Präsident sprach davon, das Virus werde wieder verschwinden, warb für ein ungetestetes Medikament zur Behandlung der Erkrankung und suggerierte, man solle Bleichmittel trinken, um das Virus zu stoppen.

Ungeachtet aller Kritik machte Trump am Wochenende weiter Druck, die wegen der Corona-Pandemie beschlossenen Beschränkungen wieder aufzuheben. Die Arbeitslosigkeit war zuletzt sprunghaft angestiegen, was Trump auch im Hinblick auf die Präsidentschaftswahl Sorgen macht. Er wird nicht müde, zu betonen, dass sich das Land rasch wieder erholen werde.

Dem stehen die Ansteckungszahlen in den USA gegenüber. Bisher wurden knapp 1,3 Millionen Corona-Infektionen nachgewiesen. Das entspricht etwa jeder dritten bekannten Infektion mit dem Erreger Sars-CoV-2 weltweit. Mehr als 78.000 Infizierte sind in den USA bereits verstorben.

Coronavirus im weißen Haus angekommen

Ein Mitarbeiter von US-Präsident Donald Trump und die Pressesprecherin von Vizepräsident Mike Pence sind mit dem Coronavirus infiziert.

Sowohl der Präsident als auch sein Vize seien neuerlich getestet worden, beide sind nicht infiziert. Statt wie bisher wöchentlich würde man nun täglich Corona-Tests im Weißen Haus durchführen.

Der prominente US-Regierungsberater und Immunologe Anthony Fauci begab sich am Wochenende als Reaktion auf die Infektionen in seinem Umfeld in eine „modifizierte Quarantäne“. Er sei zwar dem infizierten Mitarbeiter nicht sehr nahe gekommen. Er wolle aber sichergehen und werde deshalb 14 Tage von zu Hause aus arbeiten und eine Maske tragen, so Fauci. Auch er wird täglich getestet, bisher waren die Ergebnisse negativ. Neben Fauci befinden sich auch der Direktor der Gesundheitsbehörde CDC, Robert Redfield, und der Leiter der US-Zulassungsbehörde FDA, Stephen Hahn, in Selbstisolation.

Wer genau der infizierte Mitarbeiter ist, blieb offen. Bei der positiv getesteten Pressesprecherin handelt es sich um Katie Miller. Sie ist mit Trumps Redenschreiber Stephen Miller verheiratet. Das weckt nun Befürchtungen, dass es im Weißen Haus eine Reihe von Infektionsfällen geben könnte.