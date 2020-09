Neonazi-Chats bei deutscher Polizei

29 Polizisten wurden laut Landesinnenminister Herbert Reul suspendiert. Der CDU-Politiker zeigte sich bestürzt: "Ich habe zunächst nicht glauben wollen, dass es so was gibt." Das sei eine Schande für die Polizei im Land, so Reul.

