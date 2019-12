Merkel: "Wir dulden keinen Antisemitismus"

Angela Merkel hat bei ihrem ersten Besuch im früheren NS-Vernichtungslager Auschwitz zum Kampf gegen Antisemitismus aufgerufen. "Wir dulden keinen Antisemitismus. Alle Menschen in Deutschland und Europa müssen sich sicher und zuhause fühlen", sagte die deutsche Bundeskanzlerin am Freitag in der in Polen liegenden Gedenkstätte. Es gebe eine besorgniserregende Entwicklung zu mehr antisemitischen und rassistischen Angriffen.

Auch betonte Merkel in Anwesenheit des polnischen Premiers Mateusz Morawiecki: "Auschwitz war ein deutsches, von Deutschen betriebenes Vernichtungslager." Hintergrund ist die Kritik Polens, dass mitunter von "polnischen Lagern" gesprochen werde.