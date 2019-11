Iran legt weitere Verpflichtungen aus Wiener Atom-Deal auf Eis

"Heute werden wir Zeugen des Starts einer Reihe von 30 IR-6-Zentrifugen", sagte der Chef der iranischen Atomenergie-Organisation, Ali Akbar Salehi, am Montag dem staatlichen Fernsehen. Sein Land produziere nun täglich fünf Kilogramm angereicherten Urans, was einer Steigerung um das Zehnfache gegenüber der noch vor zwei Monaten produzierten Menge entspricht, so Salehi weiter. Der Schritt werde die Fähigkeiten und die Entschlossenheit seines Landes demonstrieren.

Die USA waren 2018 einseitig aus dem drei Jahre zuvor in Wien akkordierten internationalen Atomabkommen mit dem Iran ausgestiegen und haben seither harte Sanktionen gegen das Land verhängt. Der Iran reagiert darauf seit einiger Zeit, indem er seinerseits Schritt für Schritt immer weniger seiner Verpflichtungen aus dem Deal, der Teheran vom Bau einer Atombombe abhalten soll, einhält. Anders als US-Präsident Donald Trump wollen die übrigen Vertragspartner - Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Russland und China - an der Vereinbarung festhalten.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Donald Trump Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.