"Herkunft des Impfstoffes sollte keine Rolle spielen"

Aufgrund der Unsicherheiten beim Impfstoff des britisch-schwedischen Pharmakonzerns AstraZeneca werben drei ostdeutsche Ministerpräsidenten für eine rasche Zulassung des russischen Impfstoffs "Sputnik V".

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) sagte den Zeitungen der "Funke Mediengruppe": "Russland ist ein großes Land der Wissenschaft, und ich habe nicht die geringsten Zweifel, dass die dortige Wissenschaft imstande ist, einen leistungsfähigen Impfstoff herzustellen. Der Impfstoff sollte zugelassen werden." Schließlich habe Deutschland bei den Impfstoffen Kapazitätsprobleme.

Ähnlich argumentiert Kretschmers Amtskollege in Sachsen-Anhalt, Reiner Haseloff (CDU): "Grundsätzlich gilt: Im Kampf gegen Corona ist uns jeder Impfstoff willkommen, der sicher ist, wirkt und uns hilft, die Pandemie zu überwinden." Gehe es um die Gesundheit der Menschen, "sollte die Herkunft keine Rolle spielen". Schon als Kind sei er "mit einem russischen Impfstoff gegen Kinderlähmung immunisiert" worden. "Ich habe da keine Probleme", so Haseloff. Zunächst habe jedoch die Europäische Arzneimittelbehörde über die Zulassung zu entscheiden.

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linkspartei) wiederum sagte: "Es ist wichtig, dass endlich das Thema Sputnik V mit Nachdruck bearbeitet wird." Er selbst wolle seine Kanäle nach Russland nutzen, um dabei zu helfen. "Ich will keine politische Zulassung. Aber ich will auch keine politische Ablehnung", so Ramelow.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.