Ex-SPD-Chef Hans-Jochen Vogel mit 94 gestorben

Mit 34 Jahren wurde der in Göttingen Geborene Oberbürgermeister in München – und jüngstes Stadtoberhaupt einer deutschen Großstadt. Die 4444 Amtstage an der Isar prägten Vogel stark. Er trug dazu bei, die Olympischen Spiele 1972 nach München zu holen. Wegen heftigen Streits mit der SPD-Linken warf er das Handtuch und ging in die Bundespolitik. Vogels Karriere war gezeichnet von Glanzpunkten, aber auch Niederlagen: Bundesbau- und -justizminister, vier Monate Regierender Bürgermeister in Berlin, SPD-Partei- und Fraktionschef – und Kanzlerkandidat. Da unterlag er Helmut Kohl.

In der SPD galt Vogel als gutes Gewissen mit unerschütterlichen moralischen Grundsätzen. Abgesehen vom Thema "soziale Gerechtigkeit" trieb Vogel bis ins hohe Alter aber noch ein anderes Problem um: der drohende Zerfall Europas.