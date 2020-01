"Er hätte vor vielen Jahren getötet werden sollen"

Der Konflikt zwischen Washington und Teheran hat einen neuen Höhepunkt erreicht: Nach dem gezielten US-Raketenangriff auf einen ranghohen iranischen General droht im Iran und der ganzen Region nun eine neue Eskalation der Gewalt. US-Präsident Trump beeindruckt das nicht: "Er hätte vor vielen Jahren außer Gefecht gesetzt werden sollen!", sagte er.

? Kommt es nun zu einer Gewalteskalation im Nahen Osten?

Nicht unbedingt und wahrscheinlich nicht sofort. Dass die Iraner und deren Verbündete in der arabischen Welt jetzt Racheaktionen ankündigen, ist aus ihrer Sicht logisch und war zu erwarten. Die Racheschwüre des iranischen Regimes sind sicherlich ernst gemeint. Allerdings machen Vergeltungsaktionen aus dem Blickwinkel Teherans nur dann Sinn, wenn sie "gut vorbereitet" und "erfolgreich" sind. Das braucht Zeit. Es dauerte in der Vergangenheit oft mehrere Monate, bis Iran auf die Ermordung von Politikern, Militärs oder Wissenschaftlern reagierte.

> Video: ORF-Korrespondent Jörg Winter berichtet über den Konflikt im Nahen Osten

? Was könnte getan werden, um eine Eskalation zu verhindern?

Appelle zur politischen Vernunft im Dauerkonflikt zwischen Iran und den USA haben bisher nicht gefruchtet. Dennoch wäre es jetzt sehr wichtig, dass der Westen, dass Europa, den Dialog mit dem Regime in Teheran weiterführt und vor allem versucht, den Atomkonflikt zu entschärfen. Gelingt dies nicht, werden es die Stimmen der Vernunft, die es im Iran weiterhin gibt, schwer haben, sich Gehör zu verschaffen. Schließlich war auch die Ermordung von General Soleimani eine weitere "Steilvorlage" für die iranischen Hardliner.

? Wieso kommt es immer wieder zu Hochspannungen zwischen Iran und den USA?

Diese bestehen seit der islamischen Revolution von 1979, bei der die USA mit dem Schah von Persien ihren wichtigsten geostrategischen Bündnispartner im Mittleren Osten verloren. Damit nicht genug: Ein gutes Jahr später hatten iranische Studenten die US-Botschaft in Teheran besetzt. Die 444 Tage andauernde Geiselnahme von 52 Diplomaten haben die damals tief gedemütigten USA dem Iran bis heute nicht vergeben. Vor diesem Hintergrund war es sicherlich kein Zufall, dass US-Präsident Donald Trump sich nach der versuchten Erstürmung der US-Botschaft in Bagdad am Silvester-Tag nicht von den Iranern vorführen lassen wollte, wie dies vor 40 Jahren unter dem demokratischen Präsidenten Jimmy Carter der Fall war.

? Was will der Iran und was wollen die USA im Irak erreichen?

Teheran will den Irak auf vielfältige Weise dominieren, vor allem im militärischen, politischen und wirtschaftlichen Bereich möglichst umfassende Kontrolle ausüben. Dabei hat sich Iran den Zorn großer Bevölkerungsteile zugezogen, die bei wochenlangen Massenprotesten auch das Ende iranischer Einmischungen verlangen. Der Tod von General Soleimani hat der Protestbewegung nun die Dynamik genommen und die USA als Interventionsmacht wieder in den Mittelpunkt gerückt. (Wrase)

> Lesen Sie hierzu auch den Kommentar von OÖN-Korrespondent Michael Wrase

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Donald Trump Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.