Cuomo tritt nach Vorwürfen zurück

Der Politiker zog damit die Konsequenzen aus Vorwürfen mehrerer Frauen wegen sexueller Belästigung. Eine monatelange Untersuchung war zum Ergebnis gekommen, dass Cuomo elf Frauen sexuell belästigt haben soll. Zuvor hatte auch US-Präsident Joe Biden seinen Rücktritt gefordert.

Cuomos Amt in New York soll die Vize-Gouverneurin Kathy Hochul übernehmen. Sie wäre die erste Frau an der Spitze des 20-Millionen-Einwohner-Bundesstaats.