Boris Johnson gibt der EU nur noch 38 Tage Zeit für einen Brexit-Deal

Boris Johnson kämpft einmal mehr mit harten Bandagen. Der britische Premierminister droht mit einem sogenannten No-deal-Brexit bei den Verhandlungen mit der Europäischen Union über das zukünftige Verhältnis nach dem britischen EU-Austritt. Sollten die bilateralen Verhandlungen bis Mitte Oktober kein Ergebnis zeitigen, sagte Johnson, sähe er keinen Sinn in einer Fortsetzung der Gespräche. "Dann wird es kein Freihandelsabkommen zwischen uns geben", sagte er. Auch ohne einen Deal, meinte der Premier, wäre dies, so wie er selbst immer betont habe, "ein guter Ausgang für das Vereinigte Königreich". Denn nach dem Ende der Übergangsperiode am 31. Dezember erlange man wieder "volle Kontrolle über unsere Gesetze, unsere Regeln und unsere Fischereigründe" und werde aufgrund dessen "mächtig prosperieren".

"Beispielsloser Bruch"

Heute soll die achte Runde der Brexit-Verhandlungen beginnen, die sich in den letzten Monaten ziemlich festgefahren haben. Johnsons Drohung, den Verhandlungstisch verlassen zu wollen, mag darauf abzielen, die Gegenseite unter Zeitdruck zu setzen, um zu Fortschritten zu kommen. Unterminiert wurde seine Taktik jedoch durch einen, auf gezielten Indiskretionen beruhenden Exklusivbericht der "Financial Times". Die Zeitung berief sich auf drei Regierungsinsider und meldete, dass man zwei Gesetze vorbereiten würde, die Teile des von Johnson unterschriebenen, ratifizierten und international gültigen Austrittsabkommens zwischen Großbritannien und der EU außer Kraft setzen wollen. Der Bruch eines internationalen Vertrages wäre beispielslos und würde, so die Financial Times, "den Kollaps der Handelsgespräche mit Brüssel riskieren". Nach den Informationen der Zeitung will die britische Regierung in zwei Bereichen das Abkommen unterminieren. Man will verhindern, dass nordirische Unternehmen sogenannte summarische Ausgangsmeldungen für Waren erstellen müssen, die von der irischen Insel nach Großbritannien gehen. Außerdem sieht das Abkommen vor, dass Großbritannien die EU darüber informieren muss, welche Staatshilfen sie für Unternehmen bereitstellt, die den nordirischen Warenmarkt betreffen könnten. Diese Auskunftspflicht soll stark eingeschränkt werden.

Umweltminister George Eustice versuchte sich in Schadensbegrenzung. Es ginge nur, sagte er, "um ein paar ungelöste Probleme". Auch der Sprecher der Regierung beteuerte, dass man sich an die Abmachungen halten werde. Britische Oppositionspolitiker dagegen schlugen Alarm. Die schottische Ministerpräsidentin Nicola Sturgeon zürnte: "Wenn das wahr ist, bedeutet dies die Ablehnung eines von der britischen Regierung ausgehandelten Vertrags", was "die Wahrscheinlichkeit eines No deal bedeutend erhöhen wird." Die Labour-Abgeordnete Lisa Nandy sagte: "Das unterminiert unsere moralische Autorität in einem Schlüsselmoment." Und der ehemalige, mit den Brexit-Verhandlungen beschäftigte Beamte Anton Spisak urteilte: "Wahnsinn. Großbritannien hat internationale Verpflichtung, seinen Zusagen nach dem Austritt nachzukommen. Wenn die Regierung es mit nationalen Gesetzen außer Kraft setzen will, wird es ein klares Signal an seine internationalen Partner senden: ‚Uns kann nicht getraut werden.‘"

Brüssel wartet ab

In Brüssel reagierte man zunächst vorsichtig und will abwarten, bis die britische Regierung offiziell Stellung zu den das Austrittsabkommen betreffenden Maßnahmen bezieht. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen verlautete: "Ich vertraue darauf, dass die britische Regierung das Austrittsabkommen umsetzen wird, eine Verpflichtung unter internationalem Recht und eine Vorbedingung für eine zukünftige Partnerschaft." Womit sie leise andeutete, dass die Brexit-Verhandlungen nur dann ein Ergebnis zeitigen werden, wenn sich Boris Johnson an die Regeln hält.

