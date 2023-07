Schuldspruch: Greta Thunberg zu Geldstrafe verurteilt

Klimaaktivistin Greta Thunberg vor dem Gericht in Malmö

Sie soll am 19. Juni einem Polizeibefehl, eine Klimademonstration zu verlassen, nicht Folge geleistet haben. Thunberg wurde zu einer Geldstrafe verurteilt, berichtete die Nachrichtenagentur TT am Montag.

Thunberg gab zu, an dem Protest beteiligt gewesen zu sein und der Polizeianordnung nicht Folge geleistet zu haben, plädierte jedoch auf nicht schuldig und sagte, dass sie aus der Not heraus gehandelt habe. "Mein Handeln ist gerechtfertigt", sagte Thunberg laut der Zeitung "Sydsvenskan" vor Gericht. "Ich glaube, dass wir uns in einer Notlage befinden, die Leben, Gesundheit und Eigentum bedroht. Unzählige Menschen und Gemeinschaften sind sowohl kurzfristig als auch langfristig gefährdet."

Da die Geldstrafe auf Thunbergs gemeldetem Einkommen basieren wird, war nicht sofort klar, wie viel sie zahlen muss. Thunberg gehörte zu einer Gruppe von Demonstranten, die im Hafen von Malmö die Straße für Öllaster blockierten. Sie wurde angeklagt, weil sie den Ort der Demo nicht verlassen wollte, obwohl die Polizei sie dazu aufgefordert hatte.

