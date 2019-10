Nobelpreisträger: Die USA sind die unangefochtene Nummer eins

Als der schwedische Erfinder Alfred Nobel 1895 starb, verfügte er in seinem Testament, dass mit seinem Vermögen eine Stiftung gegründet werden soll, deren Zinsen als "Preis denen zugeteilt werden, die im verflossenen Jahr der Menschheit den größten Nutzen geleistet haben".

Das Geld sollte zu fünf gleichen Teilen auf die Gebiete Physik, Chemie, Medizin, Literatur und für Friedensbemühungen verteilt werden. Die Nobelstiftung wurde am 29. Juni 1900 gegründet, die ersten Preise 1901 verliehen. Das Preisgeld beträgt umgerechnet rund 830.000 Euro pro Kategorie.

Seit 1968 gibt es übrigens einen Alfred-Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften, den die Schwedische Reichsbank zu ihrem 300-jährigen Bestandsjubiläum gestiftet hat.

Die Vereinigten Staaten sind das Land, aus dem die meisten Personen mit dem Nobelpreis ausgezeichnet worden sind. Mittlerweile gingen diese Preise bereits 372-mal in die USA. Der Großteil dieser Preise an US-Vertreter wurde übrigens für Leistungen in Physik vergeben.

Die einzige Kategorie, in der das nordamerikanische Land nicht führt, ist der Bereich Literatur. Platz zwei in dieser Liste geht an das Vereinigte Königreich. 134 Briten konnten sich in diese Siegerliste eintragen. Dahinter folgen Deutschland (107), Frankreich (62), Schweden (30) und die Schweiz (28). Österreich belegt Platz zehn mit 22 Nobelpreisträgern.

Wer gilt als Österreicher?

Wann aber gilt ein Nobelpreisträger als Österreicher? Diese Frage lässt sich nicht so leicht beantworten – kommt es doch nicht nur auf den Geburtsort, sondern auch auf die Staatsbürgerschaft bzw. den Ort der Tätigkeit zum Zeitpunkt der Verleihung an. Je nach Zählweise kommt man daher auf unterschiedliche Ergebnisse. Auffallend ist jedenfalls, dass nicht wenige der unter Österreich geführten Preisträger Wissenschafter sind, die während der Nazi-Herrschaft das Land verlassen mussten und in den USA ihre Erfolge feierten.

Bild: Reuters

Österreichische Nobelpreisträger

Der Nobelpreis wird seit dem Jahr 1901 vergeben. Österreich konnte sich in diese erlesene Liste seither bereits 22-mal eintragen.

1905: Bertha von Suttner, Friedensnobelpreis

1911: Alfred Hermann Fried, Friedensnobelpreis

1914: Robert Bárány, Medizin

1923: Fritz Pregl, Chemie

1925: Richard Zsigmondy, Chemienobelpreis

1927: Julius Wagner-Jauregg, Medizinnobelpreis

1930: Karl Landsteiner, Medizin

1933: Erwin Schrödinger, Physik

1936: Victor Franz Hess, Physik; Otto Loewi, Medizin

1938: Richard Johann Kuhn, Chemienobelpreis

1945: Wolfgang Pauli, Physik

1947: Carl Ferdinand Cori, Medizinnobelpreis

1962: Max Ferdinand Perutz, Chemienobelpreis

1973: Konrad Lorenz, Karl von Frisch (beide Medizinnobelpreis)

1974: Friedrich August von Hayek, Wirtschaft

1998: Walter Kohn, Chemie

2000: Eric Kandel, Medizin

2004: Elfriede Jelinek, Literatur

2013: Martin Karplus, Chemie

2019: Peter Handke, Literatur