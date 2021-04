Verwechslungsgefahr: Gefährliches Tier am Baum war ein Croissant

Seit Tagen würde ein bedrohlich wirkendes Tier auf einem Baum in einem Krakauer Wohngebiet lauern. "Die Menschen öffnen ihre Fenster nicht, weil sie Angst haben, dass es in ihr Haus kommt", so die Schilderung einer verängstigten Bewohnerin gegenüber dem Tierschutzverein. Die Anruferin vermutete einen Leguan, während die Tierschützer zunächst von einem kranken Raubvogel ausgingen. An Ort und Stelle staunten die Einsatzkräfte nicht schlecht. Keine der Vermutungen bewahrheitete sich. Bei der "Kreatur", die tagelang zwischen den dünnen Ästen ausharrte, handelte es sich um ein Gebäck. Genauer gesagt um ein letschertes Croissant. Der Tierschutzverein stellte am Mittwoch in seinem Facebook-Posting klar, dass es sich dabei um keinen verspäteten Aprilscherz handle. Und: "Es ist besser, einmal zu viel als zu wenig zu alarmieren."

