Brückeneinsturz nach Schiffskollision in den USA: bis zu 20 Menschen im Wasser vermutet

Die "Francis Scott Key Bridge" krachte nach der Kollision in der Nacht in sich zusammen.

Erste Notrufe erreichten die Polizei nach eigenen Angaben in der Nacht um 1.35 Uhr (Ortszeit, 6.35 Uhr MEZ). Nach Angaben von Polizei und Feuerwehr stürzte die Brücke zu großen Teilen ein. Mehrere Fahrzeuge und bis zu 20 Menschen seien in die Tiefe gestürzt.

Im Onlinedienst X bestätigte die Verkehrsbehörde von Maryland den Einsturz der Francis-Scott-Key-Brücke in Baltimore, die im Südosten der Stadt den Patapsco-Fluss überquerte. Der Verkehr werde umgeleitet. Auf der Website Marine Traffic war zu sehen, dass unter der Brücke das unter der Flagge Singapurs fahrende Containerschiff "Dali" zum Halten gekommen ist.

Videoaufnahmen in Onlinediensten zeigten den spektakulären Einsturz der beleuchteten Brücke in den Patapsco-Fluss. Erst stürzt der gerammte Brückenpfeiler ein, dann verzieht sich in einer Wellenbewegung die gesamte Stahlkonstruktion und stürzt abschnittsweise in den Fluss.

"Wir gehen davon aus, dass sich möglicherweise bis zu 20 Menschen sowie mehrere Fahrzeuge im Patapsco-Fluss befinden" sagte der Feuerwehrmann Kevin Cartwright im Fernsehsender CNN. Unter den verunglückten Fahrzeugen war seinen Angaben zufolge auch ein Sattelschlepper. Die Rettungsarbeiten seien im Gange, ein Tauch-Team sei an Ort und Stelle.

Die Besatzung des Schiffs, das einen der Stützpfeiler gerammt hatte, war nach Angaben der Eigentümer wohlauf. Es gebe keine Verletzten auf dem Schiff, hieß es am Dienstagmorgen (Ortszeit) in einer Mitteilung, die der "New York Times" vorlag. Die Eigentümer bestätigten demnach den Vorfall. Die Ursache der Kollision müsse noch ermittelt werden.

Wie mehrere US-Medien unter Berufung auf die Küstenwache berichteten, handelt es sich bei der "Dali" um ein Containerschiff, das von Baltimore aus nach Sri Lanka fahren sollte. Das Schiff sei knapp 290 Meter lang. Auf dem Portal Marinetraffic hieß es, die "Dali" habe den Hafen von Baltimore um 1 Uhr (Ortszeit) verlassen.

Die 2,6 Kilometer lange, vierspurige Francis-Scott-Key-Brücke führte als Teil der Autobahn Interstate 695 südwestlich des Stadtzentrums von Baltimore über den Patapsco-Fluss. Sie wurde 1977 in der Industrie- und Hafenstadt an der US-Ostküste eröffnet und wird jedes Jahr von mehr als elf Millionen Fahrzeugen genutzt.

Baltimores Bürgermeister Brandon Scoot und der oberste Verwaltungsbeamte des Landkreises Baltimore, Johnny Olszewski Jr., wurden über das Unglück informiert und gaben den Beginn von Rettungsmaßnahmen bekannt. "Bitte beten Sie für die Betroffenen", schrieb Olszewski auf X. Scott kündigte einen Besuch am Unglücksort an.

