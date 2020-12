Katholischer Bischof in Nigeria entführt

Diözesanbischof Victor Obinna bestätigte der nigerianischen Online-Zeitung "Premium Times" die Entführung. Das leere Auto des Bischofs wurde in der Nähe der Kathedrale in Owerri entdeckt. Damit ist bereits zum zweiten Mal in diesem Monat ein Geistlicher in der Region entführt worden, die im Südosten Nigerias liegt. Die Sicherheitslage in dem bevölkerungsreichsten Land Afrikas gilt seit längerem als angespannt.

