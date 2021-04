Johnson & Johnson verschiebt Impfstoff-Lieferung nach Europa

"Wir haben die Entscheidung getroffen, die Markteinführung unseres Impfstoffs in Europa aufzuschieben", erklärte der Konzern am Dienstag in einer Aussendung.

Zuvor hatten die US-Gesundheitsbehörden eine Pause bei den Impfungen mit dem Johnson & Johnson-Vakzin empfohlen, nachdem vereinzelte Fälle von seltenen Blutgerinnseln gemeldet worden waren. - die OÖN haben berichtet.

