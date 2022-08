Himmlisch: Das Netz staunt über diese Regenbogenwolken

Zu sehen ist eine sogenannte Pileus-Wolke, die bei speziellen Veränderungen der Temperatur und Luftfeuchtigkeit auftritt.

Es sind Begleiterscheinungen von Quell- oder Gewitterwolken. Durch starke Aufwinde wachsen die Wolke nach oben und heben damit auch die Luft über der Wolke an. Es bilden sich haubenförmige Wolken, die sich sehr schnell verändern. Von der Form kommt auch der Name: Pileus ist Latein und bedeutet Haube. Wenn sie vom Sonnenlicht im richtigen Winkel getroffen wird, wird das Licht zwischen den Wassertröpfchen und Eiskristallen gebeugt und lässt so den Regenbogen-Effekt entstehen. Dann spricht man von irisierenden Pileus-Wolken.

Vergangene Woche wurde ein Video ins Netz gestellt, auf dem das Himmelsspektakel in Regenbogenfarben zu sehen ist. In den sozialen Medien entbrannte eine Diskussion, ob das Video echt sei. Meteorologen räumten ein, dass es das Phänomen, wenngleich selten, sehr wohl gebe. Mit freiem Auge in der Natur wahrgenommen, präsentiert sich das Schauspiel aber weit weniger farbintensiv. Dass das Video bearbeitet wurde, liegt also nahe.