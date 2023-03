Frau von Betrügern um Haus und 860.000 Euro gebracht

Durch einen Online-Betrug hat eine Frau aus dem Landkreis Würzburg in Bayern ihr Haus und mehr als eine Dreiviertelmillion Euro verloren. Eine vermeintliche Internetfirma warb mit attraktiven Renditen durch den Handel von Kryptowährungen, wie die deutsche Polizei am Donnerstag mitteilte. In diesem Glauben überwies die 61-Jährige seit Juli 2022 insgesamt etwa 860.000 Euro an die Betrüger. Dafür lieh sie sich unter anderem Geld von Bekannten. Um ihre Schulden zu begleichen, verkaufte sie schlussendlich ihr Haus. Erst im März erkannte die Frau den Betrug und erstattete Anzeige.

