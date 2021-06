Bootsunfall am Gardasee: Ein Toter und eine Vermisste

Sie befanden sich an Bord eines Motorbootes, das am Samstag in den Gewässern des Gardasees bei Saló das Boot rammte, auf dem sich ein 37-Jähriger Italiener und seine 25-jährige Freundin befanden. Die Leiche des Mannes wurde aus dem See geborgen, nach der Frau wird noch gesucht, berichteten lokale Medien.

Zwischen Salò und San Felice del Benaco auf der westlichen Seite des Gardasees, wurde am frühen Sonntag die Leiche des Mannes, einem Heizungsgerätehändler und Sportler aus Salò, gefunden. Seine 25-jährige Freundin wird hingegen immer noch vermisst. Ihre Kleidung wurde an Bord gefunden, seit Stunden wird nach ihrer Leiche im See gesucht.

Die zwei deutschen Touristen waren nach dem Unfall geflüchtet, ohne Hilfe zu leisten. Die Polizei sucht nach möglichen Zeugen.