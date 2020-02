"Blutspur des Rechtsextremismus": Deutschland löst Sicherheitsalarm aus

HANAU. Nach dem Terroranschlag in Hanau mit elf Toten steht Deutschland weiter unter Schock. Am Donnertagabend versammelten sich in mehreren Städten Tausende bei Mahnwachen. Auf dem Marktplatz von Hanau rief Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Gesellschaft zu Einigkeit gegen Hass, Rassismus und Gewalt auf. Gelebte Rücksichtnahme und Solidarität wären das "stärkste Mittel gegen den Hass", sagte der Bundespräsident. "Halten wir dagegen, wenn Einzelnen oder Minderheiten in unserem Land die Würde genommen wird. Achten wir auf unsere Sprache", sagte er.

"Die Tat in Hanau war eindeutig ein rassistisch motivierter Terroranschlag", sagte Innenminister Horst Seehofer am Freitag. "Seit dem NSU und dem Amoklauf in München zieht sich eine Blutspur des Rechtsextremismus durch unser Land." Als Konsequenz löste Seehofer einen "Sicherheitsalarm" für Deutschland aus. Dazu stellte er ein konkretes Vorgehen zum Schutz der Bevölkerung vor: "Wir werden die Polizeipräsenz erhöhen, Moscheen gezielt überwachen." Hohe Präsenz soll es zudem an Bahnhöfen, Flughäfen und im grenznahen Raum geben. Wie lange der zusätzliche Schutz aufrecht erhalten werde, ist offen.

Gefährdungslage "sehr hoch"

"Die Gefährdungslage durch Rechtsextremismus, Antisemitismus und Rassismus ist in Deutschland sehr hoch." Im Umfeld einer so schrecklichen Tat sei immer mit Nachahmungstätern zu rechnen, aber auch mit "Wut und Emotionalisierung, die ihrerseits für Gefahren sorgen können", sagt der Innenminister. Gemeint ist damit offenbar, dass die Sicherheitsbehörden auch Racheakte von Muslimen befürchten.

Seehofer verwies auch auf Maßnahmen der Behörden der vergangenen Tage. "Wir haben an mehreren Orten Durchsuchungen bei mutmaßlichen Rechtsextremisten durchgeführt, wo wir Sprengstoff und Handgranaten in großer Zahl sowie automatische Waffen sichergestellt haben." Damit seien weitere Anschläge verhindert worden. Als weitere Aktion soll jetzt ein Psychotest für Waffenbesitzer kommen. "Wenn jemand einen Waffenschein hat, muss er regelmäßig überprüft werden", sagt der Innenminister der Zeitung "Bild". Aber schon vorher, also vor Erwerb des Waffenscheins, müsste ein medizinisches Gutachten her.

Gab es Mitwisser?

"Wir gehen von einem zutiefst rassistischen Weltbild des Täters aus", sagte Generalbundesanwalt Peter Frank am Freitag. Ziel der Ermittlungen sei nun auch herauszufinden, ob es Mitwisser oder Unterstützer der Tat gab, die strafrechtlich belangt werden könnten. Bereits vergangenen Herbst habe Tobias R. (43) beim Generalbundesanwalt eine Anzeige gegen eine unbekannte weltweite Geheimorganisation gestellt, sagte Frank. Man habe allerdings kein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

"Innerlich zerrissener Typ"

R. soll während der Fahrt durch Hanau zwei der Opfer in ihren Autos erschossen haben. Das sagten Behördenvertreter am Freitag in einer Telefonkonferenz Bundestags-Abgeordneten. Der Attentäter habe bis 2018 in München zur Untermiete gewohnt. Zuletzt war er arbeitslos und wohnte bei seinen Eltern. Gegenüber "Bild" beschrieben Schulkameraden den Täter als "innerlich zerrissenen Typen". Einerseits sei er "ein übergenauer Spießer", andererseits ein "Fan von Gangsta-Rap, einer, der ausbrechen will", sagte ein namentlich nicht Genannter.

R. sei "mit dem Auto durch Hanau gerast, hat eine Schreckschusspistole aus dem Handschuhfach geholt, auf Leute gezielt und gesagt: "Die kriegen wir alle."