Bis zu 39 Grad: Hitzewelle in Griechenland dauert an

Zudem weht vielerorts heißer, starker Wind, was die Gefahr von großen Buschbränden erhöht. Bereits am Wochenende gab es laut Feuerwehr im ganzen Land mehr als 30 Wald- und Buschbrände. Menschen kamen nicht zu Schaden.

Auf der griechischen Insel Paros in der südlichen Ägäis tobte am Wochenende einer der größten Buschbrände. Die griechische Feuerwehr hat Einsatzkräfte aus Athen und von anderen Inseln zusammengezogen, um die Flammen zu bekämpfen, wie sie auf Twitter mitteilte. Der Brand sei auch von der benachbarten Insel Naxos aus zu sehen gewesen.

Nicht nur auf Paros hat es am Wochenende bei starker Hitze in Griechenland gebrannt - auch in anderen Gegenden des Landes musste die Feuerwehr immer wieder zu Bränden ausrücken. Seit Tagen herrscht eine Hitzewelle mit Temperaturen von örtlich über 40 Grad.