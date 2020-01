Australien: Stars spenden Millionen Dollar für Opfer der Buschbrände

"Die Zerstörung und die verheerenden Folgen – für alle Einwohner, Tiere, die Natur und das wunderbare Land Australien – brechen uns das Herz", erklärte die US-Band. Die vier Musiker um Sänger James Hetfield riefen auch ihre Fans auf, zu spenden. Das Geld will Metallica über ihre Stiftung "All Within My Hands" für Hilfsaktionen spenden. Metallica sind nicht die Einzigen, die Anteil am Schicksal der Australier nehmen: Pop-Star Elton John kündigte während eines Konzertes in Sydney an, eine Million Dollar zu spenden. Schauspieler Chris Hemsworth ("Thor") spendete eine Million australische Dollar (615.000 Euro). Seit Beginn der Brände im Oktober sind 25 Menschen ums Leben gekommen, zehn Millionen Hektar brannten nieder. Am Freitag könnte sich die Lage erneut zuspitzen.

Scharfschützen sollen 10.000 Kamele töten

Als Folge der extremen Dürre hat Australien mit der Zwangstötung von bis zu 10.000 Kamelen begonnen. Die Tiere gefährdeten entlegene Ortschaften der Ureinwohner, teilten die Behörden im Bundesstaat South Australia mit. Riesige Herden seien auf der Suche nach Wasser und Nahrung bis in die Gemeinden vorgedrungen, verschmutzten das Trinkwasser und plünderten die knappen Lebensmittelvorräte.

Die Kamele werden den Angaben zufolge von Hubschraubern aus von Scharfschützen abgeschossen. Die Tötung erfolge nach höchsten Tierwohlstandards, betonte das Umweltministerium des Bundesstaats.

Lesen Sie außerdem ein Portrait über Scott Morrison