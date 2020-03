Auf jeden Coronavirusfall bis zu zehn unentdeckte

Nach Angaben des Center for Systems Science and Engineering (CSSE) an der John Hopkins University, das die Daten von WHO, CDC und anderen Quellen auswertet, sind inzwischen 198.000 Menschen mit dem Erreger infiziert. Fast 8000 Menschen sind gestorben, mehr als 81.000 wieder gesund.

Wie fast alle Krankheitserreger befällt das Virus Menschen unterschiedlich stark. Nur ein geringer Anteil wird so krank, dass er im Spital behandelt werden muss. Die restlichen Infizierten entwickeln leichte Symptome oder die Krankheit macht sich überhaupt nicht bemerkbar. So bleibt die Infektion meist unentdeckt.

Laut Forscher-Analyse kommen auf jeden diagnostizierten Fall fünf bis zehn unerkannte. Womit derzeit weltweit zwischen einer und zwei Millionen Menschen infiziert sein könnten. Für die Studie fütterten Jeffrey Shaman von der Columbia University und sein Team ein Pandemie-Simulationsprogramm mit Infektionsdaten aus China. Der Fokus der Wissenschaftler lag auf dem Zeitraum vom 10. bis 23. Jänner, als sich das Virus noch ungebremst ausgebreitet hat.

Laut der Auswertung wurden zu Beginn der Epidemie in China ungefähr 86 Prozent der Infektionen übersehen, nur 14 Prozent identifiziert, schreiben die Forscher im Fachmagazin "Science".

"Die starke Ausbreitung des Coronavirus in China wurde größtenteils von Personen mit milden oder keinen Symptomen verursacht, die unentdeckt blieben."

Es gibt eine einfache Erklärung

Während kranke Menschen zu Hause bleiben und zudem den Kontakt zu Mitmenschen meiden, nehmen scheinbar gesunde, aber infizierte Menschen am normalen Alltag teil, solange es keine offiziellen Beschränkungen gibt. Weil sie damit Kontakt zu vielen Menschen haben, verbreiten sie das Virus in großem Umfang, obwohl sie eigentlich weniger ansteckend sind.

