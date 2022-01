Amoklauf in Heidelberg: Mehrere Verletzte auf Uni-Campus

Auf dem Gelände der Universität von Heidelberg im Südwesten Deutschlands hat es nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur einen Amoklauf gegeben. Ein Einzeltäter habe am Montagmittag mit einer Langwaffe mehrere Menschen in einem Hörsaal verletzt, teilte die Polizei mit.

Täter war selbst Student

Der Täter, er soll selbst Student an der Uni gewesen sein, sei inzwischen tot. Aus Sicherheitskreisen hieß es, er habe sich selbst getötet. Nach ersten Erkenntnissen hab er keine politischen oder religiösen Motive gehabt. Die Polizei erklärte: "Wir gehen nicht von weiteren Tätern aus." Zur Sicherheit werde das Gelände aber weiter abgesucht. Zur Identität der Verletzten und des Täters gab es zunächst keine Angaben.

Gebiet großräumig abgesperrt

Das Neuenheimer Feld vor den Toren der Heidelberger Altstadt war weiträumig abgesperrt. Polizei und Rettung waren mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften vor Ort. Via Twitter wurde dazu aufgerufen, das Gebiet großräumig zu umfahren. Die Universität forderte ihre Studenten per Mail auf, nicht an den Campus zu kommen. Bilder zeigen das Polizeigroßaufgebot, darunter auch Spezialeinsatzkräfte, am Campus der Universität:

Näheres war vorerst nicht bekannt. Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald weitere Informationen vorliegen.

Lokalisierung: Im sogenannten "Neuenheimer Feld" liegen unter anderem der Botanische Garten und Teile des Universitätsklinikums: