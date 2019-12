Acht Männer wegen Vergewaltigung in Haft

DEN BOSCH. Wegen mutmaßlichen Gruppenvergewaltigungen von mindestens drei Mädchen sind in den Niederlanden acht Männer festgenommen worden. Die 18 bis 26 Jahre alten Tatverdächtigen aus der Ortschaft Rosmalen sollen ihre Opfer in einer Autowerkstatt in der Stadt Den Bosch unter Drogen gesetzt haben, berichtete die Agentur ANP. Bei den Opfern handle es sich um drei Teenager, die Anfang des Jahres unabhängig voneinander Anzeige erstattet hatten.

