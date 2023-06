SPÖ-Debakel: Die lustigsten Videos im Netz

Per se eigentlich schon eine Tragik-Komödie, sind die Wirren rund um die Wahl des neuen SPÖ-Obmanns ein gefundenes Fressen für Satiriker. Das Netz ist dieser Tage voll von spöttischen Beiträgen und Parodien unter dem Hashtag #SPÖ – drei sehenswerte Videos stellen wir hier vor. So hat der Linzer Musik-Kabarettist "Blonder Engel" das Wahl-Debakel in einen launigen Song verpackt. "An der Parteispitze ein Wechsel, passiert heut oft einmal im Excel", singt er da etwa – aber hören Sie selbst:

Dieser Instagram-Beitrag ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Um das rote Debakel zu analysieren, ist Kabarettist Alex Kristan in eine seiner Paraderollen geschlüpft. "Steht SPÖ etwa für 'Satireprojekt Österreich'", fragt er sich als "Golador" Hans Krankl fassungslos. In dem Video, das seit Montag mehr als eine Viertelmillion Mal aufgerufen wurde, fragt er sich, wofür die drei Buchstaben eigentlich stehen und empfiehlt Hans Peter Doskozil eine Umbenennung.

Dieses Facebook-Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Auch die pointiertesten Synchron-Sprecher der Nation, das Kabarettduo Peter Hörmanseder und Robert Stachel alias Maschek, ließen es sich nicht nehmen, in der aktuellen Folge von "Willkommen Österreich" den turbulenten SPÖ-Parteitag und seine Folgen noch einmal neu zu besprechen – mit einem unerwarteten Ergebnis:

Dieses Facebook-Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper