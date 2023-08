Schnellstes Internet gekürt

Der Speedtest-Anbieter Ookla hat wieder eine Rangliste der Anbieter mit den schnellsten Internetverbindungen in Österreich für das erste Halbjahr 2023 veröffentlicht. Beim Festnetz-Internet führt Magenta die Liste demnach mit einem Speed-Score-Wert von 178,82 deutlich vor Kabelplus aus Niederösterreich (85,97) und Liwest aus Oberösterreich (79,32) an. Auf den Rängen vier und fünf folgen CableLink (Salzburg, 50,84) und A1 (39,43). Der sogenannte Speed Score errechnet sich aus Download- und Uploadgeschwindigkeit. Bei der Zahl der durchgeführten Tests liegt A1 mit mehr als einer Million Speedtests unangefochten an der Spitze, Magenta brachte es auf rund 627.000 Tests.

Auch beim mobilen Internet hat Magenta mit einem Wert von 79,84 die Nase vorn, hier sind die Abstände aber wesentlich geringer. Drei (76,84) und A1 (74,81) liegen hier nur knapp dahinter.

Die Analyse basiert auf mehr als 2,5 Millionen Ookla-Speedtests, die Ergebnisse sind aufgrund möglicher Störfaktoren aber mit Vorsicht zu interpretieren.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper