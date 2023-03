"Vollidioten": Til Schweiger schimpft über Klima-Kleber

Mehr als 30 Jahre nach dem ersten Teil haben Til Schweiger, Tina Ruland und viele weitere Promis den Start der "Manta, Manta"-Fortsetzung gefeiert. Um Werbung für den Film zu machen, gab der Schauspieler der deutschen Bild-Zeitung ein Interview, in dem er sich auch über die Klima-Kleber äußerte: "Ich weiß nicht, was ich mache, wenn ich mal im Stau stehe und wegen denen einen wichtigen Termin verpasse, weil die da kleben. Dann steige ich bestimmt auch aus. Ich habe das Video von einem gesehen, der einen Klimakleber weggezogen hat. Ich glaube, ich würde das genauso machen. Was ich von denen halte? Das sind Vollidioten." Die Bewegung der Klima-Kleber bezeichnet er als "große Plage in diesem Land".

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper