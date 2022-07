Papst traf Elon Musk und vier seiner Kinder im Vatikan

Musk postete auf Twitter ein Bild, auf dem er mit dem Papst zu sehen ist. "Es war mir eine Ehre, den Pontifex gestern zu treffen", twitterte Musk. Der Vatikan hatte vom Treffen nicht berichtet, das laut Indiskretionen circa eine Stunde lang gedauert hat.

Dieser Tweet ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Laut italienischen Medien soll Musk mit dem Papst ausführlich über Neuerungen in der Technologie gesprochen haben. Ein weiteres gemeinsames Thema sei das Problem sinkender Geburtenraten, insbesondere in westlichen Ländern, gewesen, das dem Heiligen Vater besonders am Herzen liegt.

Kurz bevor er ein Bild mit dem Papst postete, veröffentlichte Musk ein Foto von sich und einer jungen Frau in Venedig. Beide tragen eine Maske. Venedig sei ein "Ort großartiger Erinnerungen", twitterte Musk.

Dieser Tweet ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Das außergewöhnliche Leben des Elon Musk: