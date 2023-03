König Charles kommt mit Camilla nach Deutschland

Nach Angaben der britischen Botschaft war Charles rund 30-mal offiziell in Deutschland, hinzu kamen private Besuche. Nun reist er zum ersten Mal als König in unser Nachbarland.

Das Verhältnis des Königs zu Deutschland ist eng, wie Biografin Catherine Mayer betont. So zeige Charles viel Interesse an Homöopathie, die aus Deutschland nach Großbritannien kam, sowie an der Balance von menschlicher Gesundheit und Natur - Stichwort Trimm-dich-Pfade - und an deutschen Philosophen. "Charles hat sich auf eine Weise mit der deutschen Kultur auseinandergesetzt, wie es vermutlich wenige seiner Landsleute getan haben."

Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sprach von einer großen Freude: Er wisse die Reise umso mehr zu schätzen, als der König sich entschlossen habe, noch vor seiner Krönung nach Deutschland zu kommen. Diese Zeremonie ist nämlich erst für den 6. Mai in London geplant. Auch wenn manche mit den Augen rollen - in Deutschland dürften dann Zehntausende Menschen vorm Fernseher sitzen

Wenn er in einer Woche mit Ehefrau Queen Camilla vom 29. bis 31. März in Deutschland zum Staatsbesuch erwartet wird, dürften wieder Bilder entstehen, die im Rückblick historisch sein werden ("Weißt du noch damals, als der Charles..."). Stationen sind Berlin, Brandenburg und Hamburg, zuvor ist das Paar in Frankreich.

Rotkäppchensekt für Charles 1995 im Plattenbau Bild: Archiv

Eines der bekanntesten Bilder, das Charles in Deutschland zeigt, stammt aus einer Berliner Plattenbauwohnung. Darauf: Topfpflanzen auf der Fensterbank, Spitzengardinen knapp darüber und davor ein britischer Royal auf dem Sofa. Im November 1995 besuchte Charles eine Familie im Stadtteil Hellersdorf. Zum Empfang standen "Mon Chéri" auf dem Tisch, es gab Saft und Rotkäppchensekt.

Die Wahl seiner ersten Auslandsreiseziele Frankreich und Deutschland gilt als starkes Zeichen. Wobei Mayer betont, dass für die Auswahl die britische Regierung zuständig sei. Premierminister Rishi Sunak will die Beziehungen zur EU verbessern, die nach dem Brexit und unter Ex-Regierungschef Boris Johnson gelitten hatten.

Das Luxushotel Adlon in Berlin beherbergt wohl das Royale Paar Bild: Adlon Hotel Kempinsky

Zu manchen Details des königlichen Besuchs wird traditionell geschwiegen. Wo wird das Königspaar übernachten? Vermutlich im „Adlon“. Von dem Luxushotel in unmittelbarer Nähe zur britischen Botschaft gibt es aber keinen Kommentar, „aus Diskretionsgründen“.

Charles Mutter, die im September 2022 verstorbene Queen Elizabeth, hat zweimal dort residiert. Die 185 Quadratmeter große Suite mit Blick auf das Brandenburger Tor wurde nach ihrem Aufenthalt 2015 in Royal Suite umbenannt. Unzählige gekrönte Häupter, Politiker und Stars haben hier schon übernachtet. Die Wände sind bombensicher, die Fenster kugelsicher. Dazu verfügt die Suite übe reine Whirlpool, eine Sauna und einen eigenen Butler, der rund um die Uhr zur Verfügung steht.

