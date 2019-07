Kevin Spacey: Zum 60. Geburtstag liegt seine Karriere am Boden

Im Herbst 2017 kam der Schauspieler aus "House of Cards" wegen angeblicher sexueller Übergriffe in die Schlagzeilen. Ein gewisser William Little sagte aus, Spacey habe ihn im Sommer 2016 betrunken gemacht und dann unsittlich angefasst. Der damals 18-Jährige habe befürchtet, er wolle ihn vergewaltigen. Little behauptete zudem er habe die Berührungen gefilmt und das Video seiner Freundin geschickt. Das Smartphone wurde daraufhin von der Polizei ausgewertet. Kevin Spacey bestritt den Vorwurf der sexuellen Belästigung und sein Anwalt verlangte später die Herausgabe von Littles Handy. Er vermutete, es seien SMS gelöscht worden, die belegen, dass der "Flirt" einvernehmlich war. Little bestritt das, verweigerte dann eine Aussage und gab an, sein Handy sei verloren gegangen. Ein Polizist sagte, er habe der Familie das Handy nach Auswertung der Daten zurückgegeben, aber keine Empfangsbestätigung verlangt. Die Familie gab dagegen an, sie habe das Handy nicht zurückbekommen. Die Staatsanwaltschaft Massachusetts teilte Mitte Juli mit, dass das Verfahren eingestellt wurde. Little zog auch seine parallel dazu laufende Zivilklage zurück.

Mehr als 30 Personen beschuldigten ihn

Kurz zuvor, nach dem Weinstein-Skandal und der #MeToo-Debatte, fielen auch andere Vorwürfe gegen den Schauspieler: In den Neunziger-Jahren soll er sich dem damals 14-jährigen Schauspieler Anthony Rapp auf einer Party sexuell genähert haben. Der Junge habe den damals 26-Jährigen abgewiesen. Spacey gab bekannt, er könne sich an den Vorfall nicht erinnern, wolle sich aber entschuldigen, wenn es sich so zugetragen habe. Insgesamt belasteten mehr als 30 Personen den Schauspieler wegen unsittlichen Verhaltens.

Schwerwiegende Folgen für Spacey

Die Vorwürfe hatten schwere Konsequenzen für den zweifachen Oscar-Preisträger: Er verlor seine Hauptrolle in der Kult-Serie "House of Cards". Zudem war gerade Ridley Scotts Film "Alles Geld der Welt" fertig gedreht. Scott kündigte die Zusammenarbeit mit Spacey und drehte sämtliche Szenen neu, in denen er vorkam, diesmal mit Christopher Plummer. Auch andere Publizisten und Agenturen kündigten den in Ungnade Gefallenen.

