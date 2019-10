Jennifer Lawrence hat Ja gesagt

Rund acht Monate, nachdem sich die "Panem"-Schauspielerin und der Galeris verlobten, fand am Samstag die Nobelhchzeit in Newport, Rhode Island statt. Als Location hat das Paar das schicke Schloss "Belcourt of Newport" entschieden. Das knapp 4.000 Quadratmeter große Anwesen wurde 1894 von dem amerikanischen Architekten Richard Morris Hunt entworfen und ist bekannt dafür, dass in den 1990er-Jahren dort rauschende Feste gefeiert wurden.

Bei der Zeremonie trug Jennifer Lawrence dem US-Magazin"People" zufolge ein Kleid aus dem Hause Dior, was auch zu erwarten war. Schließlich ist die Oscarpreisträgerin bereits langjähriges Testimonial der Luxusmarke. Den Berichten zufolge waren 150 Gäste geladen, darunter viele Prominente wie beispielsweise Komikerin Amy Schumer, Schauspielerin Emma Stone, Cameron Diaz, oder Jennifers "Panem"-Kollegen Liam Hemsworth.

Jennifer Lawrence und Cooke Maroney hatten sich über Freunde kennengelernt. Lawrence ist eine der bestbezahlten Schauspielerinnen Hollywoods. Für ihre Darstellung einer nymphomanen Witwe in dem Film "Silver Linings" wurde sie 2013 als beste Hauptdarstellerin mit einem Oscar ausgezeichnet. In der Vergangenheit war sie mit Regisseur Darren Aronofsky, Coldplay-Sänger Chris Martin und dem Schauspieler Nicholas Hoult liiert, mit dem sie in "X-Men" zusammenspielte.