Gutes Benehmen auf dem Parkett: Diese 10 Fehler sollten Sie auf einem Ball nicht machen

Es sind jene Nächte, in denen die Stunden nur so vorbeiziehen. Denn es wird in den kommenden Wochen getanzt – auf Bällen im ganzen Land. Ein Höhepunkt der Ballsaison ist auch in diesem Jahr die Galanacht des Sports im Linzer Brucknerhaus, veranstaltet von den OÖNachrichten. Aktive und ehemalige Topathleten des Landes kommen am 9. Februar zu dieser Ballveranstaltung zusammen, die sich in den vergangenen Jahren bereits als Fixpunkt von Oberösterreichs Gesellschaftsleben etabliert hat.

Wie verhalte ich mich richtig?

Wer beim Ballbesuch eine besonders gute Figur machen möchte, sollte folgende 10 goldene Regeln beachten:

1. Ankunft: Die Dame an der Gehsteigseite aus dem Auto aussteigen lassen, während der Herr die Tür aufhält. Er öffnet ihr auch das Eingangstor zu den Ballräumlichkeiten.

2. Garderobe: Bei der Garderobe ist der Herr "seiner Dame" behilflich. Er hilft ihr zuerst aus dem Mantel und übernimmt dann die Abgabe der Garderobe. Die Bediensteten an der Garderobe haben meistens auch einen Notfallskoffer mit Nadel und Faden für kleine Missgeschicke.

3. Dresscode: Der Gastgeber bestimmt die Kleidung. Das heißt: Der vorgegebene Dresscode ist immer einzuhalten.

Für Damen gilt: Je weniger Bein sie zeigen, umso eleganter treten sie auf. Wichtig ist auch, nur ein Balltascherl mit dem Nötigsten mitzunehmen. Ein Festtagsdirndl passt immer. Frauen müssen bis zum Schluss die hohen Schuhe ertragen.

Für Herren gilt: Ein weißes Hemd mit langen Ärmeln ist Standard. Kurzarmhemden haben auf einem Ball nichts verloren. Und: Der Herr legt Sakko oder Krawatte niemals ab - auch, wenn es heiß hergeht.

4. Handys: : Telefonieren im Ballsaal gilt als Stilbruch. Wenn unbedingt nötig, darf man im Foyer ein kurzes Telefongespräch führen. Auf keinen Fall darf das Mobiltelefon auf en Tisch gelegt werden. Erinnerungsfotos sind erlaubt, dann gehört das Handy schnell zurück in die Tasche.

5. Die Treppe: Beim Hinaufgehen geht der Herr hinter der Dame, um ihr behilflich zu sein und hinunter vor ihr, um sie vor einem Sturz zu bewahren.

6. Der erste Tanz sollte immer der Ballpartnerin gehören. Fordern Sie Ihre Dame mit einem freundlichen "Darf ich bitten?" zum Tanz auf. Selbstverständlich darf auch die Dame den Herrn zum Tanzen auffordern.

7. Beim Tanzen: Ein Ball ist kein Tanzturnier. Rücksichtsvolles und platzsparendes Tanzen bei voller Fläche ist angesagt. Der Herr sollte seine Tanzpartnerin nicht mit komplizierten Schrittfolgen und Figuren überfordern. Küssen oder gar schmusen ist auf der Tanzfläche gar nicht gern gesehen. Nur ein Begrüßungsbussi oder ein galanter Handkuss ist erlaubt.

8. Zwischen den Tänzen: In den Tanzpausen promeniert man mit seiner Dame am Arm eingehängt in Tanzrichtung (immer gegen den Uhrzeigersinn).

9. Nach dem Tanz: Nach jedem Tanz bedankt sich der Herr mit einem freundlichen Nicken.

10. Höflichkeit und gute Laune: Neben Pünktlichkeit steht bei Bällen vor allem die Höflichkeit im Vordergrund: Türe aufhalten, der Begleiterin aus dem Mantel helfen, ihr den Stuhl zurechtrücken, den Arm anbieten. Ein Ball ist ein echtes Erlebnis, das man zelebrieren sollte. Die schlechte Stimmung lassen Sie am besten daheim.

Die Höhepunkte der aktuellen Ballsaion:

Knigge-Quiz

Testen Sie Ihr Wissen mit diesen 15 Fragen rund um das richtige Verhalten bei einer Tanzveranstaltung:

