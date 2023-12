Tanzen und feiern für den guten Zweck beim Stadtball

Die Vorbereitungen für eine rauschende Ballnacht sind bereits angelaufen. Der 13. Welser Stadtball wird am Samstag, 3. Februar, im Stadttheater, in Teilen des Amtsgebäudes und im Wirtschaftszelt über die Bühne gehen. "Es ist der größte Charityball Oberösterreichs und das Highlight des gesellschaftlichen Lebens und der Ballsaison in Wels", sagte Bürgermeister Andreas Rabl gestern bei der Programm-Präsentation mit Vertretern der Welser Serviceclubs und des Stadtmarketings, die den Ball organisieren.

Kartenverkauf ab Montag

Am Montag, 18. Dezember, startet der Kartenverkauf in der Wels Info am Stadtplatz sowie über Ö-Ticket, 1400 Karten liegen auf, die günstigsten sind Schülerkarten um 19 Euro, Flanierkarten kosten 36 Euro, Sitzplatzkarten sind ab 46 Euro erhältlich. Die Eröffnung des Welser Stadtballs mit den Debütantenpaaren wird wieder die Tanzschule Hippmann choreografieren. "Junge Tanzpaare, die bei der Eröffnung mitmachen wollen, sollen sich einfach bei uns in der Tanzschule per Mail melden, die Proben starten Anfang Jänner", sagt Christoph Hippmann. Auch junge Talente der "Ballett Academy" werden das Publikum wieder mit ihrem tänzerischen Können bezaubern.

Moderiert wird der Stadtball dieses Mal vom Welser Christian Zöttl, bekannt als Muntermacher beim Privatradiosender Life Radio. Durch den Abend führen im Theater-Ballsaal Hans Peter Gratz & Friends mit Orchester, die bis Mitternacht spielen werden. Um 23 Uhr steht wieder die Publikumsquadrille auf dem Programm, bei der alle zum Mittanzen aufgefordert sind. Noch nicht verraten wird, wer die Mitternachtseinlage gestalten wird. Im Wirtschaftszelt garantiert die Band "Bigtime" für die gute musikalische Stimmung.

Finanziert wird der Ball nicht nur über den Kartenverkauf, sondern auch über Firmenpatenschaften und Sponsoren. Stadtmarketing-Chef Peter Jungreithmair rechnet mit einer Spendensumme von 10.000 bis 15.000 Euro, die zusammenkommen und für karitative Zwecke in der Region verwendet wird. Sponsoren werden noch gesucht.

Die Welser Serviceclubs kümmern sich um die Bars und Garderobe, um gemeinsam eine schöne Spendensumme für bedürftige Familien und Sozialprojekte zu sammeln. Mit dabei sind: Lions Club Wels Pollheim, Lions Club Wels Traunau, Wels Leos (in Gründung), Kiwanis Wels, Rotaract Wels, Rotary Nova und der Verein Satao.

Autorin Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels Michaela Krenn-Aichinger