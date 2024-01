Die Schweden geben beim KV-Ball heuer den Takt vor

Traditionen sind dazu da, um dann und wann auch gebrochen zu werden. Wobei die Organisatoren des traditionsreichen KV-Ball in Linz am kommenden Samstag gar nicht so weit gehen. "Wir wollen die Traditionen nur neu erfinden, Althergebrachtes überdenken und neue Wege beschreiten", sagt Elke Riemenschneider, Vorsitzende des KV-Ballkomitees.

Dennoch spricht sie von einem "echten Neubeginn" des Balls, mit dem der Kaufmännische Verein seit Jahrzehnten einen Fixpunkt im gesellschaftlichen Leben in Linz bietet. Neue Vereinsführung, neuer Stil – das war schon im vergangenen Jahr erkennbar. Heuer geht man noch ein Stück weiter, um Raum für Neues und Veränderung zu schaffen.

"Alla valsa!"

Dieser Neustart zeigt sich schon am Motto für den KV-Ball 2024: "Alla valsa! En svensk dans" heißt nichts anderes als "Alles Walzer! Ein schwedischer Tanz". Warum Schweden? "Dieses Motto hat es noch nie gegeben", sagt Riemenschneider. Die Organisatoren ziehe es erstmals in den Norden, was durchaus untypisch sei, aber eben dem Erneuerungswillen einer traditionsreichen Veranstaltung Rechnung tragen würde. Und: In unruhigen Zeiten sei es wichtiger, "fremde Kulturen besser kennenzulernen, um sich gegenseitig besser zu verstehen".

Zu den Neuerungen des heurigen Jahres gehört auch ein Tanzbüchlein. Dieses traditionelle Büchlein wurde zu neuem Leben erweckt und wird neben der obligatorischen Damenspende an alle Ballgäste verschenkt. Es solle dafür sorgen, dass neue Kontakte entstehen, und als Erinnerungsstück an einen unvergesslichen Abend aufgehoben werden, sagt KV-Präsident Andreas Zwettler.

Der KV-Ball beginnt am 27. Jänner ab 19.30 Uhr im Palais Kaufmännischer Verein, die von der Tanzschule Horn gestaltete Eröffnung startet um 21 Uhr. Infos und Karten: www.palaislinz.at

