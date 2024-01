Der Polizeiball holt den "Carnaval do Rio" nach Linz

Ab Anfang Februar wird in Rio de Janeiro der legendäre Karneval gefeiert. Der 71. Polizeiball, präsentiert von den OÖN, holt heuer am 12. Februar ein Stück der lateinamerikanischen Lebensfreude ins Linzer Brucknerhaus: Unter dem Motto "Brasilianische Nacht" gestaltet der Polizeiunterstützungsverein Oberösterreich wieder eine rauschende Ballnacht. Der Reinerlös kommt wie immer der Vereinsarbeit zugute: Hilfe für in Not geratene Polizeibeamte. "Das Motto zieht sich wie immer durch den gesamten Abend", sagt Wolfgang Rittberger-Brandstetter, Obmann des Unterstützungsvereins.

Die Polizeimusik Oberösterreich studiert für die Eröffnung bereits brasilianische Musik ein. "Noch nicht zu viel verraten" will Rittberger-Brandstetter zur traditionellen Eröffnung mit den Polizeischülern, auch dort könne es die "eine oder andere Überraschung geben".

Boogie-Fest im mittleren Saal

Den ganzen Abend über werden Tänzer von "Samba Shows Austria" im Brucknerhaus in ihren prächtigen Kostümen präsent sein. Um 23.15 Uhr liefert die Gruppe dann eine Showeinlage, die Karneval-Stimmung in den großen Saal bringen wird.

Wie immer sind Beamte auch bei den Musikgruppen stark vertreten: Die Frontmänner von "Calypso" und "Nightfever" sind zum Beispiel Polizisten. Boogie-Musik spielt das Polizeitanzorchester wieder während der gesamten Veranstaltung im mittleren Saal. "Wir laden auch ganz herzlich die Mitglieder der Boogie-Clubs ein, in Kostümen mit Pettycoat und so weiter zu kommen. Das lockert den Ball auf", sagt der Vereinsobmann.

Zahlreiche Ehrengäste haben sich bereits angesagt: Landeshauptmann Thomas Stelzer wird ebenso zugegen sein wie die Linzer Vizebürgermeisterin Karin Hörzing. Bundespolizeidirektor Michael Takacs vertritt Innenminister Gerhard Karner. Die Führung der oberösterreichischen Polizei ist ebenfalls dabei.

Hilfe für Beamte

Mit den Einnahmen aus dem Polizeiball finanziert der Unterstützungsverein seine zahlreichen Aktivitäten. Das Geld fließt in den Betrieb der "Cop Stops" im ganzen Bundesland, in denen Beamte günstig essen können. Auch in Not geratene Beamte werden unterstützt. "Wir bieten zum Beispiel Unterstützung, wenn Polizisten unverschuldet ihren Dienst nicht wahrnehmen können. Viele brauchen Hilfe, weil das Gehalt von Beamten stark von Zulagen abhängt – die fallen dann weg", erklärt Rittberger-Brandstetter.

Auch bei anderen Notlagen hilft der Verein: Heuer wurde ein Grazer Beamter unterstützt. Sein Kind brauchte direkt nach der Geburt eine Operation, die nur in Linz durchgeführt werden konnte. "Wir haben für die Eltern eine Wohnung in Linz organisiert, in der sie vor und nach der Geburt kostenfrei wohnen können", erzählt Rittberger-Brandstetter.

Mehr Informationen hier. Karten gibt es bei den Cop Stops des Unterstützungsvereins, der Brucknerhaus-Kassa und in allen Ö-Ticket-Verkaufsstellen sowie online auf Ö-Ticket

