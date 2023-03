Flott auf zwei Ski: Neureuther-Tochter (5) begeistert das Netz

Auf Instagram postete der ehemalige deutsche Ski-Profi Felix Neureuther (38) ein Video, das das älteste seiner drei Kinder beim Skifahren zeigt. Gekonnt zieht die Fünfjährige ihre Schwünge in den Schnee, als sie mit ordentlich Tempo die Piste runterflitzt. In Sachen Talent steht Matilda ihrem Vater wohl in nichts nach. Zahlreiche Promis kommentierten den kurzen Clip: "Cool, besser wie der Papa aktuell wahrscheinlich", schrieb etwa Ex-ÖSV-Läufer Philipp Schörghofer. Und auch Matildas Mutter, Ex-Biathletin Miriam Neureuther, schrieb: "Man sieht richtig alles von der Mama gelernt“.

