Brad Pitt ist frisch verliebt - in eine Sängerin

Die Gerüchteküche in Hollywood brodelt: Schauspieler Brad Pitt, der sich immer noch im Scheidungskrieg mit Angelina Jolie befindet, hat offenbar wieder Schmetterlinge im Bauch. Bei der diesjährigen Oscar-Verleihung habe sich der 57-Jährige in die Soul- und R&B-Sängerin und Schauspielerin Andra Day verliebt, berichten US-Medien. „Sie flirteten heftig hinter im Backstage-Bereich, die Anziehung war nicht zu übersehen“, heißt es.

Brad Pitt bei der diesjährigen Oscarverleihung - bei der es zwischen im und Andra Day gefunkt haben soll Bild: apa

Brad fungierte bei den diesjährigen Oscars als Gast-Laudator, während Day als beste Hauptdarstellerin für ihre Rolle der legendären Jazzsängerin Billie Holiday (1930 – 1959) in dem Biopic "The United States vs. Billie Holiday" nominiert war. Für diese Rolle wurde sie bereits mit dem "Golden Globe" ausgezeichnet. Die talentierte Sängerin und Schauspielerin wurde in Washington geboren und gilt als Hollywoods neuer Shootingstar.

"Andra hat Brad definitiv den Kopf verdreht", so ein Insider im "OK Magazine".