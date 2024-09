Berichte über Todesursache von US-Rapper Fatman Scoop

Wie die Zeitung "Los Angeles Times" und der Sender "Fox News" unter Berufung auf einen Gerichtsmediziner berichten, starb der Musiker an den Folgen einer Herz-Kreislauf-Erkrankung. Demnach wurde die Todesursache als "natürlich" eingestuft.

Der Rapper war Ende August während eines Konzerts zusammengebrochen und kurz darauf gestorben. Er wurde 53 Jahre alt. Noch wenige Tage zuvor sei er "bei guter Gesundheit und bester Laune" gewesen, hatte seine Agentur mitgeteilt. Vor der Show habe er einen Energydrink getrunken, was er sonst nie getan habe.

Prägende Figur in Hip-Hop-Szene

Fatman Scoop galt als prägende Figur in der New Yorker Hip-Hop-Szene der 1990er-Jahre. Er machte sich durch seine Beteiligung an bekannten Tracks wie Missy Elliotts Grammy-ausgezeichnetem "Lose Control" und Mariah Careys "It's Like That" einen Namen. Sein Song "Be Faithful" erreichte Spitzenplatzierungen in den Charts in Großbritannien und Irland. In den vergangenen Jahren trat Fatman Scoop immer wieder in TV-Shows auf.

