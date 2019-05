Die Rohrbacher stehen heute in Wien im Rampenlicht

Der neue Trachtenjanker ist mit gekürzten Ärmeln vom Modehaus abgeholt, das Dirndl weiter oder enger genäht, und die Trachtenschuhe stehen auf Hochglanz poliert bereit. Im ganzen Bezirk Rohrbach bereitete man sich in den vergangenen Tagen auf den Ball der Oberösterreicher im Wiener Rathaus vor. Mit 13 Bussen reisen heute aus allen Ecken des Bezirkes trachtig gewandete Mühlviertler gen Hauptstadt.

Bio.Garten.Eden in Wien

13 Busse wurden dazu von den Gemeinden und der Bezirkshauptmannschaft organisiert. Mit an Bord natürlich auch zahlreiche Akteure. So präsentiert sich beispielsweise die Landesgartenschau "Bio.Garten.Eden" in Aigen-Schlägl bereits vor ihrer Eröffnung am 17. Mai der Öffentlichkeit.

Aber auch die sportlichen Großveranstaltungen wie die Ruder-WM in Linz-Ottensheim 2019 und der Skiweltcup in Hinterstoder 2020 präsentieren sich im Wiener Rathaus mit einem erlebnisreichen Programm.

Die Musikkapellen Aigen-Schlägl, Lembach und Neufelden sowie die Tanzlmusik Rannariedl machen sich heute ebenso auf nach Wien, um die Säle und Wandelgänge des Wiener Rathauses auf Mühlviertlerisch zu beschallen, wie die Bläsergruppe Neufelden. Auch kulinarisch haben die Rohrbacher einiges im Gepäck – köstliches Bier aus der Stiftsbrauerei Schlägl etwa.

Die Eröffnung des Balls findet heute um 21 Uhr statt, die Begrüßung übernehmen Othmar Thann, Obmann des Vereins der Oberösterreicher in Wien, der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig, Bundeskanzler Sebastian Kurz und Landeshauptmann Thomas Stelzer. Danach gibt es Tanzmusik und Einlagen in unterschiedlichen Sälen.

Für Kurzentschlossene gibt es noch Karten an der Abendkasse um 80 Euro. (fell)

