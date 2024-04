Arnold Schwarzenegger: Morgenroutine mit Hausschwein Schnelly

Der in der Steiermark geborene Bodybuilder, Action-Star und Politiker Arnold Schwarzenegger (76) ist auch dafür bekannt, viele Haustiere zu besitzen. Ein Pony, ein Esel und Hausschwein Schnelly sind drunten.

Eine morgendliche Runde mit seinem Schwein zu drehen, gehört laut eigenen Aussagen zu Arnold Schwarzeneggers Routine. Ein entzückendes Video hat er dazu auf Instagram gepostet.

Dieser Instagram-Reel ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Arnold Schwarzenegger ist am 18. März in den USA ein Herzschrittmacher eingesetzt worden. Wenige Tage danach sei er bereits wieder bei einem Umweltevent aufgetreten und niemand habe etwas bemerkt, sagte der Hollywoodstar. "Ich fühle mich toll", versicherte der 76-Jährige in seinem Podcast "Arnolds' Pump Club". Und: Er sei jetzt ein bisschen mehr Maschine.

Herzschlag regelmäßig überwacht

In Österreich habe er die Erfahrung gemacht, dass ungern über gesundheitliche Probleme gesprochen werde. In seinem Podcast bricht er damit und spricht über einen angeborenen Herzklappenfehler, der in der Vergangenheit bereits mehrere Operationen nötig machte. Sein Herzschlag werde regelmäßig überwacht, erklärte Schwarzenegger. Zuletzt habe sich herauskristallisiert, dass ein Herzschrittmacher der beste Weg wäre, noch länger fit zu bleiben.

Lesen Sie auch: Arnold Schwarzeneggers Newsletter und seine meist unterschätzten Trainingstipps

Ernsthaftes Training könne er nun eine Weile nicht betreiben, sagte der "Terminator". Für Arbeiten an einer 2. Staffel der Action-Comedy-Serie "Fubar", in der er einen CIA-Agenten verkörpert, sei er aber "nächsten Monat" rechtzeitig einsatzbereit.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Arnold Schwarzenegger Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.