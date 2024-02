Das sind Arnold Schwarzeneggers "meist unterschätzte Trainingstipps"

Der in der Steiermark geborene Bodybuilder, Action-Star und Politiker Arnold Schwarzenegger (76) weiß, wovon er spricht - die "steirische Eiche" war lange einer der Top-Bodybuilder weltweit. Ganze sieben Mal gewann er den Titel zu "Mister Olympia", fünf Mal den zu "Mister Universum". Er war "Mister World" und "Mister Europe".

Das könnte Sie auch interessieren: Schwarzenegger scherzt in Kitzbühel: "War in Handschellen wegen Liebesnacht"

Später schlug er eine Schauspielkarriere ein, erlangte mit "Conan der Barbar" 1082 internationale Beachtung. Spätestens nach seinem charakteristisch österreichischen "I`ll be back" in den Terminator-Streifen war er nicht mehr nur dem Publikum in der Sportwelt ein Begriff. Er wurde zum weltweit gefeierten Action-Star.

Verkörperter "American Dream"

Doch auch das war ihm nicht genug: Er schlug eine politische Karriere in den USA ein. Von 2003 bis 2011 war er Gouverneur Kaliforniens. Schwarzenegger lebt aktuell in Los Angeles, im Stadtteil Brentwood - lebt das, was in Amerika gerne als "American Dream" bezeichnet wird.

Gerne gibt Schwarzenegger sein sportliches Wissen jungen Nachwuchstalenten weiter. Unter anderem schreibt er regelmäßig einen Newsletter. Darin gibt er neben Trainingstipps auch allgemeine Ratschläge und Anekdoten aus seinem Leben.

Schon mit 14 Jahren entscheidet sich Arnold Schwarzenegger, in die Fußstapfen seines Vorbilds Jonny Weißmüller alias "Tarzan" zu treten und wird Bodybuilder. Bild: apa

"Gewicht hoch und kein Versagen"

Im aktuellen Newsletter schreibt der Mister Olympia-Champion von zwei "unterschätzte" Regeln, die der 76-Jährige in seinen eigenen Workouts verwende und er gerne mit seinen Anhängern teilen wolle:

"Wenn die Wiederholungen abnehmen, geht das Gewicht hoch"

"Ich will, dass die letzten zwei Wiederholungen hart sind, aber ich will kein Versagen"

Es gehe grundsätzlich nichts über das Ausprobieren. "Einige Leute wollen, dass ich die Gewichte für euch auswähle - basierend auf 60 Jahren im Fitnessstudio. Das ist eine schlechte Idee. Ich könnte euch über- oder unterschätzen," schreibt Schwarzenegger im Newsletter.

Lesen Sie auch: Schwarzenegger mit Sohn Christopher bei Weißwurstparty

Außerdem ermutigt er Sportler in gewohnt heroischer Manier, weiterzumachen und nicht aufzugeben: "Wenn ihr ein zu leichtes Gewicht wählt und 8 zusätzliche Wiederholungen machen müsst, bis die Wiederholungen hart werden, dann denkt nicht, dass ihr versagt habt. Wenn ihr ein zu schweres Gewicht wählt und aufhören müsst, bevor ihr eure Wiederholungen erreicht habt, dann denkt nicht, dass ihr einen Fehler gemacht habt. Ihr habt gelernt".

Das könnte Sie auch interessieren: Warum Frauen mit Hanteln trainieren sollten

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Arnold Schwarzenegger Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.